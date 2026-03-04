Da stamattina non rispondeva al telefono al fratello che ha cercato inutilmente di mettersi in contatto con lui e purtroppo le preoccupazioni sono diventate realtà perché l’uomo era deceduto all’interno della propria abitazione.

Si tratta di un pensionato di 70 anni che abitava da solo al quinto piano di un condominio in via Sturla, a breve distanza dalla caserma dei Carabinieri. Il fratello ha dato l’allarme e Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono entrati nell’appartamento passando dall’alloggio a fianco e hanno trovato l’uomo ancora a letto, ma ormai cadavere: il suo cuore infatti aveva cessato di battere e l’uomo è passato dal sonno alla morte senza accorgersi di nulla.