San Sebastiano Curone – Nell’ambito delle iniziative rivolte alla diffusione della cultura della legalità, i Carabinieri hanno tenuto un incontro formativo presso l’Istituto Comprensivo “Franco Anselmi”, che ha coinvolto gli alunni della classe quinta elementare e della prima media. Accompagnati dai rispettivi docenti, i giovani studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il Comandante della localeStazione, Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, che ha illustrato i principi cardine del vivere civile, soffermandosi in particolare sulla prevenzione di fenomeni critici tra i più giovani.

Sono stati trattati con maggiore attenzione i temi caldi del bullismo, analizzato sia sotto il profilo delle responsabilità individuali sia per quanto concerne le conseguenze sociali dei comportamenti prevaricatori, e del rispetto delle regole di civile comportamento.

I Carabinieri hanno fornito inoltre agli studenti una serie di preziosi consigli finalizzati alla navigazione in sicurezza sul web, che hanno dato il via a una produttiva discussione e a un approfondimento sui rischi legati all’uso improprio della rete.

L’iniziativa si inserisce nel quadro di una collaborazione consolidata tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola, volta a stimolare nei cittadini di domani una coscienza civica solida e una fiducia rinnovata nelle forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con le domande dei ragazzi, che hanno manifestato vivo interesse per l’attività quotidiana svolta dai Carabinieri a tutela della comunità.