Anche quest’anno il Liceo G. Peano di Tortona partecipa alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, quest’anno si celebrerà venerdì 27marzo 2026 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in quasi 350 licei classici. Il liceo Peano di Tortona celebrerà la Notte Nazionale con la rappresentazione del “Satyricon” di Petronio alle 21, presso la sala Polifunzionale della Caserma Passalacqua di Tortona.

Nel ringraziare l’impegno dei nostri studenti e dei registi dello spettacolo, vi aspettiamo per vivere un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Inoltre, l’istituto dedicherà alla memoria della professoressa Rita Ferrari, punto di riferimento culturale non solo per i suoi studenti ma per tutta la comunità tortonese, la Notte di quest’anno.