La Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, ha sottoposto a Fermo di Indiziato di Delitto un cittadino straniero,

responsabile di rapina aggravata ai danni di un viaggiatore.

Nelle prime ore della mattina di domenica, un viaggiatore in transito nella stazione di Ventimiglia chiedeva

l’intervento della Polfer, dichiarando di essere stato vittima di rapina da parte di uno sconosciuto che, dopo

averlo avvicinato con una banale scusa, improvvisamente aveva iniziato a colpirlo con violenti calci e pugni,

facendolo crollare a terra, riuscendo nel frangente a sottrargli denaro, telefono e vari effetti personali di

valore.

L’attività d’indagine, grazie ad una prima osservazione delle telecamere di video sorveglianza che avevano

parzialmente immortalato l’evento avvenuto sulle scale esterne della stazione, permetteva di verificare

quanto dichiarato dalla vittima, oltre ad osservare l’aggressore che, per non essere individuato, aveva

indossato il cappuccio della felpa durante la commissione del fatto.

Le immediate ricerche del responsabile, consentivano di individuarlo nella stessa mattinata, quando si era

nuovamente recato all’interno dello scalo internazionale, con il probabile intento di darsi alla fuga oltre

confine, considerato che si stava dirigendo verso i binari ove in quel momento erano presenti convogli

ferroviari prossimi alla partenza per la Francia.

Notato e riconosciuto da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, lo straniero si dava a precipitosa fuga verso

il centro cittadino, dove veniva bloccato dagli agenti che lo conducevano presso i loro Uffici.

Dopo aver ricevuto la formale denuncia della vittima, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza raccolti, il

soggetto veniva sottoposto a Fermo di Indiziato di Delitto e condotto presso la Casa di Reclusione di

Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che nella giornata di ieri convalidava la misura

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