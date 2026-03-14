Nella serata di oggi, sabato 14 marzo ha preso il via un intervento tra Ovada e Rossiglione nel torrente Stura da parte di VVF, Soccorso Alpino e 118 di Azienda Zero per un canoista disperso.

A lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi è stato l’amico, anch’esso in canoa sul fiume insieme a lui, che dopo essere caduto in acqua e aver perso quindi il cellulare, è risalito fino in strada dove ha fermato un automobilista. Al momento sono ancora in corso le ricerche che per ora hanno portato al ritrovamento della canoa ma non dell’uomo disperso

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