Si sono svolti oggi pomeriggio sabato 14 marzo a San Sebastiano Curone e funerali di Silvana Rebuffo 77 anni personaggio molto conosciuto in tutta la valle. La donna era volontaria della Croce Rossa e tanti sono state le partecipazioni di cordoglio. In particolare, gli amici del bar Neri per caso, l’associazione Iris di Casalnoceto, il sindaco e l’amministrazione comunale di Fabbrica Curone, gli amici colleghi dell’area ambulatoriale di Tortona e tanti altri.

I funerali si sono svolti presso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano Curone oggi pomeriggio. La donna l’ascia il marito Genesio i figli Francesca e Andrea i nipoti Alessandro e Diego i fratelli Guglielmo con Maria Grazia, Bruno con Daniela e i nipoti Sergio con Alessia e Miriam, Riccardo e tanti altri parenti.