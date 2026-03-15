Tre gravi episodi nel fine settimane in provincia di Alessandria con tre persone coinvolte. Ecco la situazione aggiornata:
l’operaio vittima di incidente sul lavoro in via San Lorenzo ad Alessandria venerdì presenta condizioni in continuo miglioramento
– l’uomo di 63 anni protagonista dell’infortunio di ieri mattina a Castelnuovo Scrivia presenta traumi multipli da caduta con in particolare alcune fratture vertebrali, ma le condizioni sono stabili
– per il canoista do Ovada siamo in contatto con la Direzione Medica in attesa di aggiornamenti significativi.