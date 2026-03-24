Il Palazzo del Parco si prepara a un breve intervento di aggiornamento per migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza della struttura. Da lunedì 30 marzo sono infatti in programma lavori di adeguamento alle normative sulla prevenzione incendi, un passaggio importante per garantire ambienti sempre più sicuri e funzionali per cittadini e visitatori. Il Museo e la Biblioteca comunali, situati all’interno del Palazzo, resteranno temporaneamente chiusi al pubblico mentre la Sala R. Falchi – che ospita la mostra “Oltre la Superficie”, con opere di Agostino Bonalumi, Gianfranco Zappettini e Pablo Atchugarry – resterà regolarmente aperta, senza alcuna variazione di orari e modalità di accesso. La riapertura è prevista per martedì 7 aprile, con la ripresa regolare di tutte le attività culturali.

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