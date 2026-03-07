IMPERIA. Alla vigilia della Giornata internazionale della donna l’assessore Alessandro Piana ha partecipato questa mattina ad Arma di Taggia all’inaugurazione della nuova sede provinciale di Impresa Donna Confesercenti Imperia.

Nel corso dell’incontro Piana ha portato il saluto della Regione Liguria, sottolineando il valore dell’imprenditoria femminile per la crescita economica e sociale del territorio. Presenti, tra gli altri, la presidente provinciale di Impresa Donna Imperia Erika Martini, il presidente provinciale di Confesercenti Sergio Scibilia, oltre a numerose imprenditrici e rappresentanti delle istituzioni locali.

“L’apertura di questa nuova sede rappresenta un segnale importante per tutta la provincia – ha detto Piana – perché crea un punto di riferimento per tante donne che ogni giorno, con competenza, passione e determinazione, portano avanti le proprie attività contribuendo allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

L’assessore ha evidenziato come l’imprenditoria femminile costituisca una risorsa strategica per la Liguria: “Le donne imprenditrici dimostrano quotidianamente capacità di innovazione, attenzione al territorio e grande resilienza, riuscendo spesso a conciliare responsabilità professionali e familiari con uno straordinario spirito di sacrificio”.

Piana ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni nel sostenere le imprese guidate da donne: “È fondamentale continuare a lavorare insieme – istituzioni, associazioni di categoria e mondo produttivo – per creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita delle imprese femminili. Spazi come questo – ha concluso l’assessore – hanno un valore particolare perché favoriscono la condivisione di esperienze e la costruzione di reti tra imprenditrici”.