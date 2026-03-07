Viguzzolo – Prosegue senza sosta l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. Presso la sala consiliare del Comune, si è tenuto un nuovo incontro informativo volto a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli anziani, sul fenomeno delle truffe e dei raggiri.

Il Maresciallo Ordinario Gianny Stefano Baldini, Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha illustrato con chiarezza le tecniche più comuni utilizzate dai malviventi, spesso capaci di fare leva sui sentimenti e sulla sorpresa per raggirare le vittime.

«La prevenzione è la nostra arma migliore» ha sottolineato, ribadendo l’importanza di non aprire mai la porta agli sconosciuti e di diffidare di chiunque richieda denaro o oggetti preziosi con urgenza: le forze dell’ordine e gli avvocati non chiedono mai denaro o gioielli per scarcerare parenti o chiudere pratiche legali e, prima di fare entrare qualcuno in casa, anche se in divisa, è bene richiedere il tesserino e, nel dubbio, chiamare il 112.

Durante l’evento sono stati analizzati i casi più frequenti, dal “finto tecnico del gas” alla telefonata del “falso nipote” in difficoltà o del “falso avvocato, carabiniere o medico”.

L’amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine per la costante presenza dei Carabinieri sul territorio, evidenziando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per creare una rete di protezione efficace.