Cassano Spinola – I Carabinieri della locale Compagnia hanno condotto un’ampia operazione di monitoraggio e presidio nella Valle Scrivia, area recentemente interessata da alcuni episodi di natura predatoria e reati contro il patrimonio. L’intervento, che ha visto i Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, si è concentrato prevalentemente nei comuni di Cassano Spinola e Arquata Scrivia. L’iniziativa si inserisce in una strategia mirata alla prevenzione e al contrasto della criminalità, agendo in stretta aderenza con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Sotto la lente dei controlli dei Carabinieri di Novi Ligure è finito in modo particolare il territorio di Cassano, estendendo le verifiche anche alle aree rurali e limitrofe di Sardigliano e Sant’Agata Fossili. L’obiettivo primario, disposto dal Comando Compagnia, è stato quello di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso una presenza visibile e costante.

Il bilancio complessivo delle attività riporta l’identificazione di oltre 50 persone, con un’attenzione specifica rivolta agli esercizi pubblici della zona. Proprio a Cassano, i Carabinieri hanno focalizzato le attività sul contrasto al degrado urbano. In tale ambito, nei confronti di un locale pubblico sono state elevate diverse sanzioni amministrative correlate all’abuso di alcool e alla violazione della normativa sui diritti d’autore.

L’impiego di più pattuglie ha permesso inoltre di istituire numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali e provinciali. Durante questi accertamenti, sono state ispezionate circa venti autovetture. Le operazioni volte al contrasto della guida in stato di ebbrezza hanno portato al sanzionamento di due conducenti per violazioni al Codice della Strada.

Oltre ai compiti di polizia stradale, i Carabinieri hanno effettuato passaggi frequenti nelle zone residenziali dove si erano verificati episodi criminosi, cercando di innalzare la percezione di sicurezza e prevenire i furti in abitazione.

Le iniziative messe in campo dai Carabinieri, resteranno finalizzate alla prevenzione generale e al mantenimento dell’ordine pubblico su tutto il territorio di competenza.