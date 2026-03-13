ALESSANDRIA, martedì 17 marzo p.v., alle ore 15,30 la Sala del Consiglio Provinciale di Alessandria a Palazzo Ghilini, piazza della Libertà 17, ospiterà la presentazione del ciclo di conferenze organizzate dal Club per l’UNESCO di Alessandria sul tema “INcontri 2026. Intorno al monumento perduto: Giulio Monteverde, il monumento a Urbano Rattazzi e Alessandria di fine ‘800”, coordinato da Francesca Petralia, Presidente del Club per l’UNESCO di Alessandria e aperto dalla conferenza di Roberto Livraghi, Vicepresidente della Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria ed Asti, intitolata “Alessandria e i monumenti; una storia non esemplare”

L’iniziativa del Club per l’UNESCO di Alessandria coglie l’occasione di condividere la positiva esperienza acquisita dai corsi di Storia, Arte e Architettura della Sezione di Alessandria di Italia Nostra APS e dai successivi cicli di conferenze finalizzati alla divulgazione della conoscenza del Patrimonio Culturale locale quale fondamentale strumento di tutela del Patrimonio stesso prendendo atto che l’integrità dei nostri Beni Culturali non è minacciata solo da azioni delittuose o di vandalismo ma anche da distruzioni deliberate o accidentali, a volte dovute a scarsa conoscenza.

Il ciclo di conferenze avrà per oggetto il monumento, ora perduto, dedicato dalla Città di Alessandria a Urbano Rattazzi (Alessandria 1808 – Frosinone 1873) per evidenziare che il valore intrinseco delle opere d’arte dedicate a personaggi e/o eventi degni di essere tramandati ai posteri non sia esclusivamente estetico poiché la loro elaborazione creativa esprime i sentimenti di un’epoca, proponendo quindi una riflessione sul danno che la distruzione materiale di un monumento arreca anche alla comprensione della storia di una comunità.

Prendendo quindi spunto dalla vicenda che ha per protagonista il monumento a Urbano Rattazzi si approfondirà la conoscenza della vita e delle opere di Giulio Monteverde (Bistagno (AL) 1837 – Roma 1917) autore del monumento e quindi della società cittadina dell’epoca anche attraverso la storia, l’arte, la musica, l’urbanistica e l’architettura.

Il ciclo di conferenze proseguirà con cadenza settimanale nei giorni di martedì con il seguente programma:

Martedì 24 marzo – ore 16,00

Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti – Alessandria, Via Gagliaudo n.2

Luciano Orsini, Delegato Vescovile, Direttore Ufficio Beni Culturali Diocesi di Alessandria

“Dalle soppressioni Napoleoniche alle leggi eversive”

Martedì 31 marzo – ore 16,00

Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti – Alessandria, Via Gagliaudo n.2

Chiara Lanzi Storica dell’arte

“…per non dare fastidi agli storici dell’arte (se ne avrò)”. Giulio Monteverde tra fama internazionale e sfortuna critica.

Martedì 7 aprile – ore 16,00

Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria – Sala Bobbio

Stefano Baldi (Istituto per i Beni Musicali in Piemonte) e Nicoletta Betta (Senior Editor di RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals)

Creazione musicale, oblio, recupero: alcuni casi di beni musicali in provincia di Alessandria tra Ottocento e Novecento e il volume Le fonti musicali in Piemonte a dieci anni dalla pubblicazione

Sabato 11 aprile – ore 16,00 – Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (AL) Visita guidata al nuovo allestimento museale

Martedì 14 aprile – ore 16,00

Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti – Alessandria, Via Gagliaudo n.2

Andrea Spagni Direttore Archivio di Stato di Alessandria

La tutela dei Beni Culturali Archivistici: normativa, criticità, esperienze concrete

Martedì 21 aprile – ore 16,00

Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria – Sala Bobbio

Andrea Fogli Storico dell’arte – Club per l’UNESCO di Alessandria

Madame Rattazzi, una personalità dirompente: un ritratto tra pittura, scultura e fotografia

Martedì 28 aprile – ore 16,00

Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria – Sala Bobbio

Chiara Lanzi Storica dell’arte

“..nel rivedere i parecchi monumenti che aveva scolpiti in sua vita..”. Il Rattazzi per Alessandria e gli altri monumenti pubblici di Giulio Monteverde

Martedì 5 maggio – ore 16,00

Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria – Sala Bobbio

Marcello Ferralasco Ingegnere libero professionista, studioso di storia urbana alessandrina

Una piazza chiamata Rattazzi Evoluzioni (e denominazioni) dello spazio pubblico per eccellenza della Città, nel contesto delle trasformazioni urbane tra XVIII e XX secolo

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia e dalla Città di Alessandria e realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Alessandria, la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, Ufficio Beni Culturali Diocesi di Alessandria, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Alessandria, la Fondazione Matrice ETS e la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (AL), La Fondazione “Francesca e Pietro Robotti d’Italia” di Fubine (AL), il Concorso Internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga” di Alessandria, l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, la Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, l’Università delle Tre Età di Alessandria, la Società Alessandrina di Italianistica, la Sezione e Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Alessandria e l’IRSAC Istituto per la Ricostruzione storica delle arti e dei Costumi APS di Cassine (AL).