E’ stato pubblicato il Bando 2026 del Servizio Civile Universale, che permette ai giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare un anno della propria vita a un’esperienza significativa di partecipazione, formazione e impegno civico. Promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, riguarda complessivamente 65.964 operatori volontari e rappresenta un’opportunità concreta per i giovani.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma DOL (Domanda On Line), attivata per il Bando 2026 e accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 14.00 dell’8 aprile. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quella telematica.

A Tortona, il Comune è come sempre impegnato con enti partner per offrire ai giovani tortonesi 45 posti complessivi nei progetti attivati per l’annualità 2026-27. I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 12 mesi con un orario di servizio settimanale di circa 25 ore, ricevendo un assegno mensile previsto dalla normativa nazionale di riferimento, di circa 520 euro.

I progetti disponibili si sviluppano in diversi ambiti che riflettono le priorità e le esigenze della comunità. Tra le principali aree di interesse in cui i giovani potranno svolgere le proprie attività vi sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario, iniziative di educazione e promozione culturale, politiche giovanili e informazione ai giovani, servizi di supporto alla persona con particolare attenzione alle fasce più fragili, oltre ad attività volte alla promozione della cittadinanza attiva e all’inclusione sociale.

Questa esperienza, oltre a rappresentare un’importante occasione di impegno civico, costituisce anche un momento formativo per acquisire concrete competenze professionali e personali, riconosciute ufficialmente al termine del servizio e spendibili in diversi contesti, inclusi concorsi pubblici e percorsi formativi successivi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, i requisiti, i codici delle sedi di progetto e le specifiche attività previste, è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili e Servizio Civile del Comune di Tortona, disponibile per chiarimenti e supporto alle candidature.(0131-864472 3346979825- serviziocivile@comune.tortona.al.it

Per tutte le persone interessate si consiglia di prendere contatti con l’ufficio sopracitato e/o l’InformaGiovani di Tortona, situtato presso la biblioteca civica comunale.

Novità del bando 2026 è la possibilità di candidatura a studenti delle classi quinte degli istituti superiori

Link sito web: https://www.comune.tortona.al.it/it/servizi/page/bando-servizio-civile-universale-2026