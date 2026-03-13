Si è conclusa con l’identificazione e il deferimento all’Autorità Giudiziaria l’attività d’indagine lampo condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera, a seguito dei fatti accaduti lo scorso 10 marzo presso l’Istituto Superiore “Maserati” di Voghera

Nella mattinata di martedì 10 marzo, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, è stata segnalata la presenza di un individuo armato di pistola all’esterno del plesso scolastico di via Don Milani.

Gli agenti del Commissariato hanno avviato un’indagine senza soluzione di continuità, incrociando diversi elementi tecnologici e testimoniali: analisi capillare delle immagini registrate dalle telecamere della zona, verifica dei dati relativi alle celle telefoniche nell’area interessata e raccolta di descrizioni dettagliate fornite dal personale della scuola.

L’incrocio dei dati ha permesso di rintracciare un minore residente nel comune di Voghera. Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto gli indumenti perfettamente corrispondenti a quelli visibili nelle immagini di sorveglianza. Sono state inoltre rinvenute e sottoposte a sequestro due pistole di tipo softair.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per procurato allarme, minacce aggravate e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

L’operazione sottolinea la tempestività della risposta delle Istituzioni a tutela della sicurezza negli ambiti scolastici.