Anche quest’anno, per la trentaquattresima edizione delle Giornate FAI di Primavera, le sei Delegazioni FAI e i sei Gruppi FAI Giovani della Liguria hanno posto attenzione alle diverse realtà del patrimonio della nostra regione impegnandosi a individuare luoghi da tutelare e valorizzare e di cui favorire una sempre più diffusa e condivisa conoscenza (vedi l’allegato con il dettaglio delle aperture).

Grazie alla capillare presenza sul territorio, i volontari hanno così individuato i luoghi in cui, il 21 e 22 marzo, accoglieranno il pubblico per offrire a tutti un’occasione per la loro scoperta o per una nuova visione dei luoghi più noti: possono essere interi borghi dell’entroterra e della riviera, come Pigna (IM) e Pietra Ligure (SV),dove il ricco patrimonio storico-artistico si accompagna all’impegno delle comunità locali a mantener vive le tradizioni culturali del territorio, o singoli edifici e ambienti di grande fascino storico e artistico, normalmente accessibili, ma poco conosciuti e frequentati, come il Santuario di Santa Maria dell’Eremita a Màllare (SV), il Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona, il Monastero di Valle Christi a Rapallo (GE), raro esempio di continuità tra storia religiosa, agraria e paesaggistica e il suo utilizzo contemporaneo. Riesce a offrire in un unico luogo la visione di un’intera città il simbolo di Genova, la Lanterna, monumento tra i più iconici d’Italia tanto noto “da fuori” quanto poco “da dentro”. Infine, un’attenzione alle nuove presenze nel paesaggio è suggerita dalla visita all’insediamento della Stazione Elicotteri della Marina Militare Luni a Sarzana (SP), normalmente inaccessibile, dove esperienza umana e innovazione tecnologica si intrecciano.

Per la Presidente FAI Liguria, Farida Simonetti “Ancora una volta le Giornate di Primavera sono l’appuntamento in cui i volontari del FAI, accogliendo il pubblico in luoghi di particolare bellezza e interesse, creano un momento di festa condivisa in cui raccontare l’attività e gli obiettivi del FAI per la tutela del patrimonio. Tali obiettivi sono concretamente perseguiti nei 75 Beni che il FAI cura, gestisce e conserva, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico, come Villa Rezzola a Lerici o Podere Lovara a Levanto, due dei ben sette Beni FAI in Liguria. Per poter continuare in questo impegno, le due giornate sono anche un fondamentale momento di raccolta fondi, un’occasione per tutti di dare un contributo con cui farsi carico, prendersi cura, di arte, natura, tradizioni”.

L’Assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro dice che “manca davvero pochissimo alla 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, un appuntamento che ormai è un riferimento assoluto in ambito di tutela e promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Trovo che sia fondamentale che i cittadini percepiscano l’importanza di vivere i monumenti, le opere d’arte e le perle del nostro territorio, frequentando ogni luogo in maniera consapevole e rispettosa. Le Giornate FAI di Primavera fanno proprio questo, avviando un processo di cittadinanza attiva che viene sviluppato attraverso una continua e capillare collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti pubblici e privati. Un percorso che porta ad accrescere la nostra identità di liguri, italiani ed europei attraverso la cura e la conoscenza della storia e dell’arte”.

L’impegno costante, che si concretizza nelle continue proposte delle Delegazioni durante l’anno, e la complessa preparazione di quanto necessario per l’organizzazione delle aperture per il pubblico durante le Giornate FAI sono motivo di collaborazioni e lavoro condiviso con le più diverse istituzioni e, soprattutto con le Amministrazioni Comunali. Queste ultime apprezzano nel civile servizio dei volontari FAI il fondamentale supporto al comune impegno ad avvicinare cittadini, associazioni e scuole alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio territoriale. Come riconoscimento di tale impegno per il raggiungimento di obiettivi condivisi sono sempre più numerosi i Comuni Sostenitori FAI. Ben otto in Liguria nel corso del 2025 hanno deliberato di entrare tra i Comuni Sostenitori: Ospedaletti (IM), Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), Cairo Montenotte (SV), Quiliano (SV), Savona, Camogli (GE), Lavagna (GE), Lerici (SP).

Elenco completo dei luoghi aperti in Liguria e modalità di partecipazione all’evento su

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=LIGURIA

Si raccomanda di controllare sul sito i giorni e gli orari di apertura prima della visita e se è necessaria la prenotazione. Verificare sul sito anche eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse.

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