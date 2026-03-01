Due spettacoli audiodescritti per il mese di marzo al Teatro Civico di Tortona nell’ambito del progetto Teatro no limits. Il 12 va in scena Lisistrata, con Lella Costa. Una versione irresistibile e attualissima, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per gridare: “Donne di tutto il mondo, unitevi!”. Segue il 27 marzo Vivaldiana (coreografie di Mauro Astolfi), traduzione in movimento di alcune creazioni di Vivaldi per raccontare il talento dell’artista e la sua capacità di reinventare la musica barocca. Lo spettacolo è inserito nella rassegna diffusa We speak dance.

