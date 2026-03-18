Il telefono squilla. Squilla ancora. Nessuno risponde. Il cliente attende qualche secondo, poi chiude. Dall’altra parte non lo saprà mai nessuno, perché il centralino non ha registrato la chiamata, il trasferimento interno non è andato a buon fine e la segreteria era quella di default, con un messaggio generico che non invoglia a lasciare alcun recapito.

Succede ogni giorno, in migliaia di uffici italiani. Ogni chiamata persa è un’opportunità che esce dalla porta senza fare rumore. Un potenziale contratto, una richiesta di preventivo, un cliente che aveva scelto di fidarsi e si è sentito ignorato. Il centralino tradizionale, con i suoi fili, le sue schede e la manutenzione periodica, non riesce più a stare al passo con un lavoro che si è fatto ibrido, distribuito, veloce.

Il centralino per aziende si sposta nel cloud

La trasformazione è già in corso da qualche anno, ma sta accelerando. Il centralino fisico lascia spazio a un sistema interamente digitale, basato sulla tecnologia VoIP che converte la voce in dati e la fa viaggiare sulla rete Internet. Niente più apparecchiature ingombranti in un angolo dell’ufficio, niente più interventi tecnici per aggiungere un interno o modificare un orario di risposta.

Con un centralino per aziende in cloud, tutto si gestisce da una piattaforma online. Creare nuovi interni, personalizzare il risponditore automatico con orari di apertura e selezione dei reparti, ricevere i fax direttamente via e-mail: operazioni che prima richiedevano l’intervento di un tecnico oggi si completano in pochi minuti, in autonomia. L’infrastruttura fisica scompare, ma il servizio diventa più solido, più flessibile, più adatto a imprese che cambiano forma e dimensione nel tempo.

TIM Comunica Smart: cosa include e quanto costa

Tra le soluzioni più complete sul mercato, il centralino cloud di TIM Business si distingue per un’integrazione che va ben oltre la semplice telefonia. TIM Comunica Smart comprende connettività in fibra fino a 2,5 Gbps, chiamate nazionali illimitate verso fissi e mobili, fornitura di telefoni fissi e cordless nuovi, e l’app Webex di Cisco che trasforma lo smartphone in un interno aziendale a tutti gli effetti.

Il numero dell’ufficio segue le persone ovunque: a casa, in trasferta, in un’altra sede. Chi chiama non percepisce differenze, anche se la persona dall’altra parte è connessa da centinaia di chilometri. In caso di guasto alla linea dati, il sistema devia automaticamente le chiamate su un numero di backup, mantenendo la reperibilità senza interruzioni.

Il pacchetto include fax digitale, segreteria avanzata, report dettagliati sulle chiamate entranti, uscenti e senza risposta, e la possibilità di collegare fino a 600 postazioni di lavoro sotto un unico centralino, anche distribuite su più sedi. L’assistenza è premium, con numero verde dedicato e tempi di risposta rapidi. I costi partono da 60€ al mese, che scendono con TIM Unica Business e domiciliazione della fattura.

Alex Silvestrini: il consulente che progetta il centralino su misura

Un centralino cloud non si sceglie da un catalogo. Ogni azienda ha un proprio flusso di chiamate, un numero diverso di interni, sedi da collegare, esigenze specifiche di reperibilità. Serve qualcuno che conosca il territorio e sappia leggere le necessità reali.

Alex Silvestrini è consulente certificato TIM Business da oltre quindici anni. La sua consulenza parte da un sopralluogo e da una verifica della copertura, prosegue con l’analisi dei consumi e si traduce in una configurazione personalizzata. Non un pacchetto preconfezionato, ma un progetto costruito attorno al modo in cui l’impresa lavora. La consulenza è gratuita, e il rapporto non si chiude con l’attivazione: l’assistenza post-vendita è parte integrante del servizio, perché le esigenze di un’azienda evolvono e il centralino deve evolvere con esse.

La voce dell’impresa passa da qui

Il modo in cui un’azienda risponde al telefono dice molto di come lavora. Un risponditore professionale, un trasferimento fluido, una voce che arriva chiara anche da remoto: sono segnali di organizzazione, di cura, di affidabilità percepita dal primo secondo di conversazione.

Il centralino per aziende non è un dettaglio tecnico da delegare all’ultimo momento. È lo strumento attraverso cui passa ogni relazione commerciale, ogni richiesta di assistenza, ogni primo contatto. Investire nella comunicazione vocale con TIM Business significa scegliere di non perdere più nessuna chiamata, in un contesto dove il lavoro ibrido sta ridefinendo il modo stesso di stare in azienda.