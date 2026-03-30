Successo per la nuova edizione di Derthona Due.Zero al Museo Orsi di Tortona, con i produttori vitivinicoli del territorio, dedicata al vino Derthona Timorasso, che proseguirà anche oggi, lunedì con una giornata dedicata esclusivamente agli addetti ai lavori.

L’inaugurazione della manifestazione alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’Assessore Fabio Morreale, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona Pierluigi Rognoni e del Presidente del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi Giampaolo Repetto, è stata anche l’occasione per presentare la nuova installazione artistica di Simone Repetto, giovane artista della provincia prematuramente scomparso, raffigurante i disegni a china di due macchine Orsi, i trattori “Argo” e Astoria”, simboli del grande passato industriale della nostra Città. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione “Un artista per amico” e la Pro loco di San Cristoforo.