Due mattinate dedicate alle famiglie, al gioco all’aria aperta e alla tutela del territorio. Entra nel vivo a Novi Ligure il progetto “Plogging, Biking & Smiling”, l’iniziativa che nei prossimi mesi porterà in città numerosi appuntamenti dedicati al movimento, alla sostenibilità e alla valorizzazione degli spazi verdi.

Il primo incontro è fissato per sabato 21 marzo alle ore 10:30 presso il Parco Martiri della Resistenza (accanto all’Asilo Aquilone – viale Pinan Cichero). Sarà una mattinata di animazione a cura di Pazzanimazione, pensata per bambini e famiglie, con giochi e attività di divertimento all’aria aperta. L’iniziativa è gratuita e a partecipazione libera, senza necessità di iscrizione.

Sabato 28 marzo, invece, l’attenzione si sposterà sul plogging, la disciplina che unisce l’attività fisica alla raccolta dei rifiuti. Dalle ore 10 alle 12 in piazza Dellepiane, bambini, genitori e nonni potranno partecipare a una speciale sfida ecologica a squadre (da 2 a 10 partecipanti). Le squadre riceveranno una mappa con diverse “missioni ambientali” da completare nel centro città. Al termine, i rifiuti raccolti verranno pesati, registrati e ritirati da Gestione Ambiente per avviarli a smaltimento e/o recupero presso gli impianti autorizzati SRT.

A tutti i partecipanti saranno consegnati il Passaporto Ecologico, la sacchetta ufficiale del progetto e il materiale necessario per le missioni. La mattinata sarà arricchita da giochi, animazione, musica, intrattenimento per le famiglie con il supporto di Gestione Ambiente. Per l’evento di plogging è richiesta l’iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero: 351 7091495.

Le iniziative aperte alla cittadinanza arrivano dopo una fortunata prima fase che ha coinvolto oltre 400 bambini delle classi terze e quarte delle scuole elementari novesi. Attraverso una fiaba animata sulla sensibilizzazione ambientale, gli studenti hanno intrapreso un percorso educativo culminato con la consegna, da parte del Sindaco Rocchino Muliere e dell’Assessore Stefano Moro, del “Passaporto dei Guardiani del Pianeta”, simbolo dell’impegno assunto dai più giovani per la tutela dell’ambiente. Saranno proprio i giovanissimi, ora, a diventare ambasciatori della cura della città coinvolgendo famiglie e amici nelle attività sul territorio.

Gli eventi di marzo sono solo l’inizio di un lungo percorso. Il programma di “Plogging, Biking & Smiling” proseguirà per tutta la primavera e l’estate con pedalate ecologiche, eventi di plogging, animazioni nei parchi e attività outdoor per le famiglie, per concludersi a settembre con una grande Festa dello Sport, aperta a tutta la cittadinanza. Il progetto “Plogging, Biking & Smiling” è ideato da Animatamente e Pazzanimazione, con il supporto del Comune di Novi Ligure, ed è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura – Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana”. Collaborano all’iniziativa i partner Gruppo ACOS, Azimut Cooperativa Sociale e Dove Andiamo Oggi Papi.