L’Associazione ECHORAMA, in collaborazione con la Città di Casale Monferrato, organizza la Mostra di arte contemporanea “ANIMALS”, che sarà ospitata nella ex Cappella del Castello di Casale Monferrato (AL) dal 4 al 26 aprile 2026.

La mostra presenterà al pubblico opere di arte contemporanea degli artisti: Filippo Biagioli, Lucia Caprioglio, Laura Chiarello, Jessica Einaudi, Giorgio Grosso, Gloria Iodice, Francesco Marinaro, Gigi Marini, Alessia Meglio e Piergiorgio Panelli.

Attraverso lo sguardo di artisti con stili e tecniche molto eterogeni, ma complementari, uniti da una potente originalità espressiva, il tema della mostra prenderà vita tra animali totemici, animali fantastici o surreali e riflessioni sul rapporto tra uomo e animale.

Un viaggio tra le sculture scimmiesche di Franceso Marinaro (Torino) e le figure plasmate da materiali riciclati di Giorgio Grosso (Asti), tra i linguaggi primordiali e tribali di Filippo Biagioli (Serravalle Pistoiese) e le creature ad acquarello di Jessica Einaudi (Monferrato/Milano), tra i lavori grafici di Alessia Meglio (Vercelli) e i segni vibranti di Lucia Caprioglio (Torino), tra le riflessioni pop contemporanee di Gigi Marini (Casale Monferrato) e di Laura Chiarello (Villamiroglio), tra l’iconografia meditativa di Gloria Iodice (Castelfranco Veneto/Casale) e il naturalismo astratto di Piergiorgio Panelli (Casale Monferrato), che ci avvicinerà ai misteri affascinanti di queste creature.

La mostra è inclusa nell’iniziativa “Voci di Notte – FAUNA”, promossa da Echorama, che comprende anche un concorso letterario e un progetto di mail art e arte digitale dedicati alla fauna.

Il tema dell’iniziativa e della mostra sono stati scelti per celebrare l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, che coincide con la data, il 4 ottobre 2026, in cui si celebra la Giornata Mondiale degli Animali, e che ricorre anche nell’anno in cui il WWF, l’organizzazione mondiale per la conservazione della biodiversità, festeggia i suoi 65 anni di attività.

Nell’ambito della mostra, sabato 18 aprile alle ore 16,00, sarà anche presentata l’antologia di racconti “Chloé ha gli occhi azzurri – Il legame uomo e animale nel rispetto e nella condivisione”, edito dalla casa editrice Tripla E, i cui proventi sostengono l’associazione A.S.Se.A., che svolge attività di pet therapy in Piemonte.

La mostra ANIMALS è promossa con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Casale Monferrato, e sarà visitabile, con accesso libero e gratuito, i sabati, domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Vernissage d’inaugurazione Sabato 4 aprile alle ore 17.30.

Le informazioni sulla mostra sono online su www.vocidinotte.it