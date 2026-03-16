Tra le iniziative più attese del Festival dei Fiori, in programma dal 25 al 29 marzo, contenitore di eventi che fa parte di “Sanremo in Fiore”, spicca il Convegno Internazionale Union Fleurs, che propone al Casinò, in Sala Privata e Privatissima, la tavola rotonda “Il Fiore del Futuro”: i delegati dell’Associazione Union Fleurs, massima rappresentanza internazionale della filiera floricola, si confronteranno con le Associazioni di categoria di produttori ed esportatori di fiori del territorio sanremese e del Ponente ligure.

Il dibattito, che si terrà venerdì 27 alle ore 14:30, si propone di affrontare questioni cruciali per il futuro del settore florovivaistico locale nel contesto della competizione globale. Al centro della discussione si collocano le richieste e le tendenze del mercato internazionale dei fiori, in continua evoluzione per gusti estetici, sostenibilità ambientale e innovazione varietale. Particolare attenzione è dedicata alle opportunità di ampliamento dei canali di vendita, sia tradizionali che digitali, e alle strategie per raggiungere nuovi mercati emergenti oltre a consolidare quelli storici europei. Un focus specifico riguarda il ruolo strategico delle certificazioni in ambito floricolo, intese secondo una duplice prospettiva: da un lato come garanzia di tutela e tracciabilità dell’intera filiera produttiva, dall’altro come strumento concreto e fondamentale per accedere a bandi pubblici, finanziamenti europei e opportunità di investimento che possono fare la differenza nella competitività delle aziende floricole.

L’incontro vede la partecipazione e l’intervento di tutti i principali attori del comparto floricolo: Union Fleurs in rappresentanza del mercato internazionale; Ancef (Associazione Nazionale Comuni ed Enti per la Floricoltura) e Federfiori come rappresentanti delle strutture commerciali in collaborazione con il Distretto Florovivaistico della Liguria: la compartecipazione dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria; le associazioni di produttori Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani e Unione Agricoltori; e Amaie Energia – Mercato dei Fiori, infrastruttura logistica centrale per il commercio floricolo della Riviera.

Si tratterà di un momento di confronto di alto livello che guarda al futuro del comparto floricolo sanremese con pragmatismo e visione strategica, mettendo in dialogo tradizione produttiva locale e dinamiche del mercato globale.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo si appresta a vivere una settimana straordinaria che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animeranno la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

Il programma completo degli eventi è disponibile su https://www.festivaldeifiori.it/