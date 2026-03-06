Ventimiglia, Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Un evento dedicato alle Donne al MAR di Ventimiglia

Martedì 10 marzo 2026, ore 16.00

Presentazione del volume Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900

Martedì 10 marzo, alle ore 16.00, il Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia celebrerà le Donne con la presentazione al pubblico del volume “Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900” edito a Genova lo scorso anno.

L’evento, organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria e il MAR prevede i saluti dell’Assessore alla Cultura del Comune di Ventimiglia Serena Calcopietro, dell’Assessore alle Pari Opportunità Milena Raco e della Consigliera alla Parità di Regione Liguria Laura Amoretti.

A illustrare il valore del lavoro delle donne all’esordio delle ricerche archeologiche in Liguria tra fine Ottocento e inizi del Novecento la coordinatrice del progetto Giuseppina Schmid e, in rappresentanza degli autori, Daniela Gandolfi del MAR/IISL, Antonella Traverso Direttrice dell’Area Archeologica dei Balzi Rossi e di Albintimilium, Andrea De Pascale dei Servizi Educativi dei Musei Civici di Genova e Anna Maria Pastorino, archeologa ligure trasferita a Dusseldorf. Modera l’incontro la dott.ssa Sara Chierici della Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria.

L’ingresso è libero.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com / www.marventimiglia.it