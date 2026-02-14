Nei giorni scorsi le classi quarta e quinta del Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale hanno partecipato all’intervento della Camera Penale di Alessandria relativo al “Progetto Scuola – UCPI-MIM”. L’attività è stata suddivisa in due momenti: nella prima parte gli avvocati hanno affrontato il concetto di diritto e giustizia, sottolineando ed esponendo i principi costituzionali che sono alla base del sistema giudiziario italiano. Gli esperti, inoltre, hanno mostrato e spiegato vari esempi di errori giudiziari, per esempio la visione di un video rappresentante una riproduzione di quanto successo a Giovanna d’Arco, oppure il caso riguardante gli scontri al G8 di Genova. Nella seconda parte, invece, hanno coinvolto gli alunni nella simulazione di un processo penale in cui è stato proposto un ipotetico scenario d’accusa di furto.

Un’alunna ha svolto la parte del giudice, con tanto di toga, un’altra il Pubblico Ministero, altri gli imputati e infine altri due gli avvocati di difesa e accusa.

Questa simulazione è servita come dimostrazione di ciò che accade durante un reale processo penale, rendendo gli alunni più consapevoli del nostro sistema giudiziario.