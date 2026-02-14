In collaborazione con Associazione Agape Formazione, è appena partito un nuovo progetto formativo in cui sono stati gli stessi insegnanti a individuare i propri bisogni di crescita, dopo un’attenta analisi condivisa da cui hanno preso forma due percorsi su misura. Uno sull’analisi del disegno infantile, l’altro sulle strategie di comunicazione efficace, curati entrambi dalla psicoterapeuta Sara Angeleri.

Alessandria, 10 febbraio 2026

Che cosa può raccontarci il disegno di un bambino? Come si gestiscono i conflitti in modo costruttivo? Come si migliorano l’ascolto e la comunicazione, in classe e con le famiglie? Parte da queste domande, e dalle sfide che ogni insegnante deve affrontare quotidianamente, il nuovo progetto di formazione che Alexandria International School ha recentemente avviato per i propri docenti, in collaborazione con l’Associazione Agape Formazione, Ente accreditato presso la Regione Piemonte e specializzato nella formazione e aggiornamento del personale.

«La formazione del nostro corpo docenti – commentaEmanuela Abbate, Head of School dello storico istituto di Alessandria – è da sempre una priorità della scuola: in un settore come quello educativo è fondamentale per garantire a tutta la comunità scolastica un ambiente di apprendimento sereno, inclusivo ed efficace». L’idea di partenza era di coinvolgere e motivare gli insegnanti attraverso un percorso non imposto e standardizzato, ma progettato in modo condiviso, con consapevolezza.«Di qui la scelta di affidarci a una realtà consolidata come Associazione Agape Formazione e di privilegiare la dimensione laboratoriale rispetto a quella teorica, per offrire a tutti i nostri insegnanti strumenti metodologici comuni ed efficaci con cui migliorare la relazione educativa».

Dalla riflessione sulle difficoltà, le sfide e gli obiettivi comuni, sono nati due nuovi corsi: uno dedicato all’analisi del disegno infantile e l’altro focalizzato sulle tecniche di comunicazione efficace. A guidare i partecipanti, la dottoressa Sara Angeleri, psicoterapeuta che da tempo collabora con Agape, occupandosi di formare insegnanti e operatori socio-sanitari su temi che vanno dalla comunicazione assertiva alla prevenzione del burnout.

«Ciò che fa la differenza nel successo o meno di un percorso di formazione – spiega l’esperta – non è solo cosa stiamo facendo ma come è nato il bisogno formativo. Alexandria International School ha scelto di non seguire la classica logica top-down, in cui è il datore di lavoro che decide per le risorse umane. Al contrario: in ottica bottom-up, sono stati gli stessi insegnanti a individuare i propri bisogni di crescita, dopo un’attenta analisi condivisa. E quando le persone sentono di avere voce nella propria crescita professionale, tutto cambia: clima, energia, risultati» conclude Sara Angeleri.

Per i docenti della scuola dell’infanzia, la psicoterapeuta ha progettato un laboratorio pratico-esperienziale sul disegno infantile: uno spazio dove esplorare questo linguaggio non come semplice prodotto grafico, ma come finestra privilegiata sul mondo interiore del bambino. Un’occasione per affinare lo sguardo pedagogico e scoprire cosa ci raccontano davvero le linee, i colori, gli spazi di un foglio bianco.

Per i docenti di primaria e secondaria, invece, il lavoro si è concentrato sulla comunicazione efficace con alunni e famiglie: ascolto autentico, gestione costruttiva dei conflitti, creazione di appartenenza e inclusione reale. Non teoria astratta, dunque, ma strumenti concreti e condivisi per attraversare le sfide quotidiane della relazione educativa, aiutando i docenti nello sviluppo di strategie comunicative efficaci e funzionali al sostegno della relazione educativa e dei processi di apprendimento.