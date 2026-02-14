Rosignano Monferrato – L’Istituto Agrario ITAS “Vincenzo Luparia” ha ospitato un incontro con i Carabinieri che ha coinvolto gli studenti delle classi quinte nell’ambito dei progetti sulla legalità.

L’iniziativa ha visto il Vice Brigadiere Francesco Buglione, della locale Stazione, illustrare la struttura dell’Arma dei Carabinieri e le diverse modalità di arruolamento per i giovani interessati alla carriera militare. Quindi è stato dato ampio spazio alle tematiche giovanili, fra cui la prevenzione della tossicodipendenza – con un approfondimento tecnico sulle normative vigenti in materia di sostanze stupefacenti – e la sicurezza stradale – con particolare attenzione agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, concernenti la guida sotto l’influenza di alcool e droghe. Temi che sono stati stimolo per un dibattito costruttivo tra i futuri periti agrari e i Carabinieri, per un percorso condiviso verso la consapevolezza e la propensione al vivere civile.