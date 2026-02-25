Il Comune di Alessandria richiama l’attenzione sul rispetto dell’Ordinanza n. 18 del 18 ottobre 2022 e sulla relativa campagna di sensibilizzazione promossa lo scorso anno dall’amministrazione comunale, in merito al mantenimento della pulizia delle aree pubbliche legate alle deiezioni canine, con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e la responsabilizzazione dei proprietari di animali, promuovendo comportamenti corretti e rispettosi della collettività.

In particolare, l’ordinanza prevede per tutti i proprietari di cani l’obbligo di munirsi di idonei sacchetti per la raccolta, da esibire su richiesta degli organi di controllo, al fine di provvedere alla rimozione delle deiezioni in tutte le aree del territorio comunale. La mancata osservanza delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano da 25 a 500 euro. Sono esentati dall’obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone con disabilità fisica certificata.

Il rispetto delle regole contribuisce in modo concreto a tutelare l’igiene e la salute pubblica, evitando la diffusione di batteri e il trasporto di sporco all’interno di abitazioni, negozi e scuole, ma anche preservare il decoro urbano,

favorire una convivenza equilibrata tra chi possiede animali e chi non ne ha e ridurre i costi e l’impiego di risorse comunali per interventi straordinari di pulizia.

Per segnalazioni o informazioni in merito è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale, mentre si ricorda che la gestione della tutela animale sul territorio comunale è affidata all’ATA – Associazione Tutela Animali – presso il Canile/Gattile Comunale di Viale T. Michel.

Gli Assessori alla Tutela Animale, al Decoro Urbano e all’Ambiente e filiera dei rifiuti del Comune di Alessandria commentano: “La presenza degli animali in città rappresenta un valore e un elemento qualificante della qualità della vita della nostra comunità. Proprio per questo è fondamentale che alla libertà di condurre il proprio cane negli spazi pubblici corrisponda un’assunzione piena di responsabilità. Il rispetto dell’Ordinanza non è soltanto un obbligo normativo, ma un gesto concreto di attenzione verso gli altri cittadini, verso l’ambiente urbano e verso il lavoro quotidiano degli operatori impegnati nella pulizia e nella gestione dei rifiuti. L’Amministrazione continuerà a promuovere azioni di sensibilizzazione affinché Alessandria sia sempre più una città accogliente, pulita e attenta al benessere di tutti, persone e animali”.