I Carabinieri della Compagnia di Bordighera, nei giorni scorsi, hanno condotto una brillante
operazione di servizio che ha consentito loro di individuare e trarre in arresto un 54enne italiano, di
origine siciliana e già noto alle forze di Polizia, resosi responsabile di un tentativo di truffa ai danni
di un’anziana del luogo. La donna era stata contattata telefonicamente da una persona la quale,
fingendosi un Carabiniere di Sanremo, le riferiva che quel comando stava svolgendo delle indagini
su una rapina avvenuta in una gioielleria della città e che quindi avrebbero dovuto verificare – per il
tramite di un collega in arrivo presso la propria abitazione – che i gioielli in suo possesso non fossero
riconducibili all’evento criminoso. L’anziana signora tuttavia, memore dei pregressi incontri avuti
con i Carabinieri e finalizzati proprio a mettere in guardia le persone fragili dalle possibili truffe,
avendo intuito che potesse effettivamente trattarsi di una messa in scena per raggirarla, ha
prontamente allertato prima i vicini e poi il Numero Unico d’Emergenza 112, interloquendo con la
Centrale Operativa dei veri Carabinieri che ha provveduto a mandare immediatamente sul posto una
pattuglia. Nel frattempo il “collega” del telefonista, giunto in brevissimo tempo presso l’abitazione
della vittima e presentatosi come Carabiniere (in abiti civili), ha subito preteso di visionare ori e
gioielli della signora che tuttavia, confortata dalla consapevolezza dell’imminente arrivo dei veri
militari, ha preso tempo, tergiversando e senza cedere alle insistenze del truffatore che decideva così
di desistere dal suo intento criminoso e di allontanarsi dall’abitazione venendo però bloccato dai
Carabinieri che erano riusciti a giungere sul luogo in maniera oltremodo rapida. L’uomo è stato così
tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Sanremo, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi
dopo alcuni giorni ed a seguito della quale lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare
dell’obbligo di dimora nel suo Comune di residenza e di presentazione quotidiana alla polizia
giudiziaria. A carico dell’arrestato è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per
l’adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, in modo che non
possa più mettere piede in questa zona per almeno qualche anno.
I Carabinieri arrestano un truffatore a Bordighera, ecco cosa stava facendo
