I Carabinieri della Compagnia di Bordighera, nei giorni scorsi, hanno condotto una brillante

operazione di servizio che ha consentito loro di individuare e trarre in arresto un 54enne italiano, di

origine siciliana e già noto alle forze di Polizia, resosi responsabile di un tentativo di truffa ai danni

di un’anziana del luogo. La donna era stata contattata telefonicamente da una persona la quale,

fingendosi un Carabiniere di Sanremo, le riferiva che quel comando stava svolgendo delle indagini

su una rapina avvenuta in una gioielleria della città e che quindi avrebbero dovuto verificare – per il

tramite di un collega in arrivo presso la propria abitazione – che i gioielli in suo possesso non fossero

riconducibili all’evento criminoso. L’anziana signora tuttavia, memore dei pregressi incontri avuti

con i Carabinieri e finalizzati proprio a mettere in guardia le persone fragili dalle possibili truffe,

avendo intuito che potesse effettivamente trattarsi di una messa in scena per raggirarla, ha

prontamente allertato prima i vicini e poi il Numero Unico d’Emergenza 112, interloquendo con la

Centrale Operativa dei veri Carabinieri che ha provveduto a mandare immediatamente sul posto una

pattuglia. Nel frattempo il “collega” del telefonista, giunto in brevissimo tempo presso l’abitazione

della vittima e presentatosi come Carabiniere (in abiti civili), ha subito preteso di visionare ori e

gioielli della signora che tuttavia, confortata dalla consapevolezza dell’imminente arrivo dei veri

militari, ha preso tempo, tergiversando e senza cedere alle insistenze del truffatore che decideva così

di desistere dal suo intento criminoso e di allontanarsi dall’abitazione venendo però bloccato dai

Carabinieri che erano riusciti a giungere sul luogo in maniera oltremodo rapida. L’uomo è stato così

tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Sanremo, in attesa dell’udienza di convalida svoltasi

dopo alcuni giorni ed a seguito della quale lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare

dell’obbligo di dimora nel suo Comune di residenza e di presentazione quotidiana alla polizia

giudiziaria. A carico dell’arrestato è stato altresì avviato il procedimento amministrativo per

l’adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, in modo che non

possa più mettere piede in questa zona per almeno qualche anno.

