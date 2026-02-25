Sono tanti o pochi 16.800 euro per un carro di Carnevale preparato nell’ambito della manifestazione “Sanremo in fiore?” Non sapremo dirlo, ma per fortuna il Comune di Diano Marina ha “tirato fuori” solo 5.800 euro perché i restanti 11 mila li ha dati il Comune di Sanremo.

La LA GIUNTA COMUNALE di Diano marina, infatti, su proposta dell’Assessore al Turismo, Luca Spandre ha deciso di aderire alla manifestazione “Sanremoinfiore” – edizione 2026, sfilata di carri fioriti che si terrà a Sanremo il giorno domenica 29 marzo 2026 per le motivazioni e nelle forme sopra descritte a fini promozionali dell’immagine del Comune di Diano Marina e che, con proprio atto e provvedimento successivi, si provvederà a predisporre il relativo impegno di spesa a favore della Compagnia di Carristi “I Girasui” di Ventimiglia con un contributo pari ad € 16.800,00 di cui € 11.000,00 erogati dal Comune di Sanremo e la restante quota di € 5.800,00 a carico del Comune di Diano Marina.