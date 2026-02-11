Conosciuta Pontecurone dove per anni aveva diretto la Casa di riposo Don Orione e a Tortona al Piccolo Cottolengo Don Orione è deceduta oggi, mercoledì 11 febbraio Suor Maria Teresa Vila, 85 anni, figura chiave dell’Opera di don Orione nel Tortonese.

Si prendeva cura dei bimbi del Piccolo Cottolengo, dove ha prestato per lunghi anni il suo operato. I funerali provenienti dalla Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità si terranno domani, giovedì12 febbraio alle 15 al Santuario della Madonna della Guardia dove la salma verrà tumulata nella cripta.