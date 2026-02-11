Nella settimana del Festival di Sanremo, Diano Marina si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza civile e culturale: il concerto dell’associazione “Musica contro le mafie”, in programma per venerdì 27 febbraio 2026. L’iniziativa, promossa dalla Commissione Antimafia di Diano Marina in collaborazione con le associazioni “Libera” e “Musica contro le mafie”, mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del contrasto alla criminalità organizzata e della lotta ad ogni forma di mafia.

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 presso il Politeama Dianese di via Cairoli a Diano Marina. L’evento, della durata di circa due ore, si aprirà con i saluti istituzionali e una breve introduzione, per poi lasciare spazio all’esibizione musicale di giovani talenti. I ragazzi, protagonisti anche al Festival della Canzone Italiana presso Casa Sanremo e il Club Tenco nella stessa settimana, porteranno sul palco la loro arte come veicolo di messaggi di legalità e impegno sociale.

“Musica contro le mafie è un ecosistema culturale attivo da anni su scala nazionale, che lavora sul rapporto tra musica, partecipazione e urgenze sociali contemporanee, promuovendo valori in linea con l’impegno antimafia. Nel corso delle sue edizioni ha premiato e ospitato artisti e protagonisti della scena musicale italiana come Fabrizio Moro, Tiromancino, Brunori Sas, Paola Iezzi, Levante, Diodato e molti altri, confermando la capacità del progetto di dialogare con le nuove generazioni attraverso linguaggi artistici attuali e inclusivi”. L’associazione “Libera”, fondata da Don Luigi Ciotti, è un punto di riferimento fondamentale nella lotta alle mafie, promuovendo la giustizia sociale e la memoria delle vittime.

Un momento particolarmente toccante dell’evento sarà la partecipazione di Tina Montinaro, vedova dell’agente di Polizia Antonio Montinaro, tragicamente ucciso dalla mafia nel 1992 nell’attentato di Capaci, in cui perse la vita anche il giudice Giovanni Falcone. La sua presenza rappresenterà una potente testimonianza di memoria e impegno, ricordando il sacrificio di chi ha lottato per la legalità e la giustizia. L’iniziativa di Diano Marina si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le tematiche antimafia, con la Commissione Antimafia locale, presieduta da Francesco Parrella, che si dimostra particolarmente attiva nel promuovere la cultura della legalità sul territorio.