Drammatico incidente nella tarda mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio, alle porte di Tortona, alla ex rotonda Liebig dove un giovane di circa 25-30 anni di origini extracomunitarie, in sella alla propria bicicletta, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un camion e ha perso la vita nello schianto.

L’impatto è risultato fatale e i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane le cui generalità sono al momento in fase di identificazione in quanto non aveva con sé documenti di identità.

Sul posto sono intervenute una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri e una pattuglia della Stazione di Tortona che vedete nell’immagine in alto per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. I Carabinieri hanno isolato l’area interessata, mentre la Polizia Locale sta gestendo la viabilità, che mentre scriviamo è attualmente bloccata nel tratto stradale per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.