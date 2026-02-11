In questi giorni abbiamo pubblicato diversi articoli sulla necessità di potenziare la stazione di Pontecurone e sulla raccolta firme avviata dal Comune e abbracciata da molte forze politiche e affinché non si pensi che l’iniziativa sia stata presa da qualche partito il sindaco di Pontecurone Vincenzo D’Amico tiene e puntualizzare che si tratta di un’iniziativa comunale quindi apolitica e apartitica, aperta a tutti e voluta solo ed esclusivamente per migliorare i collegamenti ferroviari del paese (e non ovviamente a scopo propagandistico o politico) per cui pubblichiamo molto volentieri la sua precisazione di seguito

Buongiorno,

le scrivo per una puntualizzazione visti gli articoli letti e la paternità dell’iniziativa che stanno cercando di assumere le forze politiche.( Pd e Stelle)

Ringraziandole sicuramente per l’interessamento e le mozioni che vorranno presentare in consiglio regionale ci tengo a precisare che la raccolta firme è un’iniziativa esclusivamente dell’Amministrazione Comunale ed è facilmente dimostrabile visto che il sottoscritto nell’ultimo consiglio del 5 febbraio scorso nelle comunicazioni finali del Sindaco ho dichiarato che avremmo proceduto alla raccolta firme oltre che in Comune presso panetterie e tabaccherie ,successivamente avremmo mandato a raccolta terminata lettera oltre che al Presidente della Regione Piemonte, Assessori competenti ,Rfi e Trenord anche alla dir.trasporti della Lombardia e Assessore competente lombardo.

Ringrazio in anticipo se vorrà pubblicare l’informazione.

Il Sindaco di Pontecurone