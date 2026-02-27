Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giunta da un automobilista molto preoccupato.

*************

Salve, dopo la triste morte della persona dilaniata dal camion dalla rotonda ex Liebig purtroppo nulla è cambiato. Biciclette , ebike non regolari e monopattini circolano sempre sulla statale spesso attraversando in aree vietate o in contromano.

Queste persone sono lavoratori e portano a casa la “pagnotta” rischiando ogni giorno la loro vita e facendo rischiare gli automobilisti.

Pensavo che dopo ciò che è avvenuto ci sarebbero stati più controlli, invece nulla è cambiato…..anzi continua a peggiorare….adesso sfrecciano in città in due su monopattino, sui marciapiedi….e con moto eletteiche…il tutto sotto gli occhi della municipale.

Per la loro e la tutela di noi automobilisti non si potrebbe sensibilizzare l’argomento?

Ci sono molti altri problemi sicuramente ma penso che uno alla volta si possano affrontare.

Grazie per la disponibilità.

Purtroppo per via di molti leoni da tastiera preferirei (pur non avendo nessun problema ad espormi) non comparire con il nome…..tanto vedrete che commenteranno lo stesso i leoni tortonesi (è anche il simbolo della nostra città!!!)

Lettera Firmata