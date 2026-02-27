Si terrà sabato 28 febbraio 2026, con inizio alle ore 9.30, presso il Museo

Etnografico “C’era una volta” di Alessandria (Piazza della Gambarina 1), il

Congresso Provinciale di ANMIC Alessandria

L’appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità: la legge delega sulla

disabilità e la sua sperimentazione in provincia di Alessandria. Un momento di

approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione di responsabili ed

esponenti delle istituzioni.

A presiedere i lavori sarà Luca Bellato, Consigliere Nazionale ANMIC. Interverrà

inoltre la dott.ssa Patrizia Brenari, medico INPS, per illustrare gli aspetti tecnici e

applicativi legati alla riforma.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rinnovo delle cariche provinciali

dell’associazione. Sono previsti gli interventi di Piero Bellato, Presidente regionale

ANMIC Piemonte, di Francesca Lombardi, che porterà una testimonianza

alessandrina di recupero alla vita, e di Marialuisa Cotroneo, Presidente provinciale

ANMIC Alessandria.

Seguiranno il dibattito e l’elezione delle nuove cariche provinciali. I lavori si

concluderanno intorno alle ore 12.30 con l’intervento del Presidente eletto.

Il Congresso rappresenta un momento importante per ANMIC Alessandria, sia per

il confronto sulle politiche della disabilità a livello territoriale, sia per il rinnovo

degli organismi dirigenti chiamati a guidare l’associazione nei prossimi anni.

