Si terrà sabato 28 febbraio 2026, con inizio alle ore 9.30, presso il Museo
Etnografico “C’era una volta” di Alessandria (Piazza della Gambarina 1), il
Congresso Provinciale di ANMIC Alessandria
L’appuntamento sarà dedicato a un tema di grande attualità: la legge delega sulla
disabilità e la sua sperimentazione in provincia di Alessandria. Un momento di
approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione di responsabili ed
esponenti delle istituzioni.
A presiedere i lavori sarà Luca Bellato, Consigliere Nazionale ANMIC. Interverrà
inoltre la dott.ssa Patrizia Brenari, medico INPS, per illustrare gli aspetti tecnici e
applicativi legati alla riforma.
La seconda parte della mattinata sarà dedicata al rinnovo delle cariche provinciali
dell’associazione. Sono previsti gli interventi di Piero Bellato, Presidente regionale
ANMIC Piemonte, di Francesca Lombardi, che porterà una testimonianza
alessandrina di recupero alla vita, e di Marialuisa Cotroneo, Presidente provinciale
ANMIC Alessandria.
Seguiranno il dibattito e l’elezione delle nuove cariche provinciali. I lavori si
concluderanno intorno alle ore 12.30 con l’intervento del Presidente eletto.
Il Congresso rappresenta un momento importante per ANMIC Alessandria, sia per
il confronto sulle politiche della disabilità a livello territoriale, sia per il rinnovo
degli organismi dirigenti chiamati a guidare l’associazione nei prossimi anni.
