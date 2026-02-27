USB Vigili del Fuoco denuncia con estrema fermezza quanto emerso dalla notizia pubblicata

da “Il Fatto Quotidiano” in merito all’utilizzo di un elicottero del Corpo Nazionale, in servizio presso

il Reparto Volo di Genova, per trasportare il sig. Giulio Rapetti, in arte Mogol e la consorte da

Sanremo a Roma, in occasione della sua partecipazione, quale ospite del Ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi, alla Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La circostanza risulta

confermata e verificata dalla USB.

Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse

pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato

impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Non sarebbe stato più

opportuno utilizzare un volo di linea con partenza da Genova alla medesima ora?

Un elicottero dei Vigili del Fuoco non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a

disposizione dell’autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per

esigenze di opportunità o d’immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante,

manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità

operativa del dispositivo di soccorso sul territorio.

In un Corpo Nazionale segnato da gravi carenze di organico, mezzi vetusti e sedi operative in

condizioni critiche, l’eventuale utilizzo improprio di un velivolo operativo rappresenta un atto

politicamente e moralmente inaccettabile.

Per queste ragioni, USB Vigili del Fuoco trasmetterà la documentazione alla Procura

regionale della Corte dei Conti, chiedendo l’apertura di un’indagine per accertare eventuali profili di

danno erariale e responsabilità amministrative.

Ma la questione non è solo contabile. È politica.

Considerato che è confermato che l’autorizzazione al volo è riconducibile a scelte di natura politica

e ministeriale, USB chiede l’immediata assunzione di responsabilità ai massimi livelli istituzionali. In

uno Stato democratico, l’utilizzo improprio di mezzi di soccorso per finalità non operative impone

conseguenze politiche chiare e non eludibili, fino alla rimessione del mandato. I mezzi dei Vigili del

Fuoco appartengono ai cittadini e il vizietto di utilizzarli per usi non strettamente legati al soccorso

è vecchia abitudine di certa classe politica e deve risponderne non solo sul piano amministrativo,

ma anche su quello politico.

USB Vigili del Fuoco non arretrerà di un passo davanti a pratiche che offendono la dignità e l’immagine

del Corpo, né tollererà mancanza di rispetto verso la stima dei cittadini che lo sostengono con le proprie

risorse: trasparenza e corretto utilizzo del denaro pubblico non sono una scelta, ma un obbligo inderogabile.

