Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio in città ed in provincia, importanti risultati

sono stati conseguiti in occasione delle ultime operazioni interforze di controllo straordinario del

territorio, volute dalla Prefettura nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e disposte dalla Questura. Le attività, che hanno visto la piena

compartecipazione di Polizia di Stato, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, Arma

dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, si sono articolate per innalzare la sicurezza urbana

e la vivibilità dei centri cittadini, tramite l’utilizzo di metal detector e unità cinofile della Questura di

Genova.

A Pavia, il servizio si è svolto nella serata del 16 febbraio, con un monitoraggio serrato delle aree

considerate più sensibili, quali la Stazione Ferroviaria, l’autostazione di Via Trieste e il Centro

Commerciale Minerva, estendendosi poi al cuore del centro storico.

Durante l’operazione, nei pressi di Via Bossolaro, grazie all’unità cinofila a disposizione, un soggetto

extracomunitario veniva sanzionato per uso personale di hashish perché trovato in possesso di un grammo

di sostanza.

In totale sono state identificate 82 persone, di cui 2 extracomunitari irregolari messi a disposizione

dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni del caso e diversi soggetti con precedenti di polizia, 36

veicoli e 3 esercizi pubblici.

Parallelamente, il 20 febbraio, l’azione di contrasto al degrado e alla microcriminalità ha interessato con

rinnovato vigore la città di Voghera. I servizi straordinari di controllo del territorio si sono concentrati sul

centro, sulle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e sui luoghi di aggregazione. In totale sono state

identificate 34 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, 10 veicoli e 3 esercizi commerciali, senza

riscontrare alcuna problematica degna di nota.

Il bilancio complessivo di questi servizi testimonia l’impegno corale delle Forze di Polizia nel garantire

una presenza costante e visibile sul territorio provinciale, consolidando la percezione di sicurezza reale e

la fiducia nelle istituzioni attraverso un presidio fermo e continuativo dei luoghi di aggregazione.

