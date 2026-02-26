<<Tutti insieme abbiamo vinto un’altra partita ed è stato bellissimo! Un immenso grazie e arrivederci al prossimo anno!>>: con queste parole Helenio Pasquali ha voluto sottolineare lo spirito, oltre che il risultato solidale, del primo “Franca Cassola Pasquali Day”, ospitato nella Cittadella dello Sport di Tortona, in occasione della partita di serie A1 che ha visto vincere, in trasferta, le campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio contro le atlete dell’Autosped G BCC Derthona Basket. Non importa se il punteggio finale è stato di 57-65: le Giraffe hanno dato tutto e soprattutto hanno regalato un grande spettacolo ai volontari dell’associazione Franca Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia che, questa volta – su invito della Società BCC Derthona Basket, che ha organizzato l’evento benefico – hanno potuto godere dagli spalti uno spettacolo di altissimo livello. I biglietti per la partita erano infatti gratuiti e le offerte raccolte all’ingresso dallo staff della Cittadella dello Sport e ancora nelle ore successive all’evento (in molti, che non hanno trovato disponibilità a causa del sold out, hanno poi fatto la loro donazione successivamente) è stato pari a 5.165 euro: l’importo, tramite l’associazione Franca Cassola Pasquali, sarà devoluto alla Senologia dell’ospedale di Tortona, diretta dal dott. Francesco Millo. Poco prima della partita – alla presenza di del presidente Helenio Pasquali e dei volontari della FCP, del dott. Francesco Millo con la sua équipe di professionisti e di Francesco Marchitelli, direttore generale dell’ASL Alessandria – sono state presentate le attività del sodalizio di Castelnuovo Scrivia. Le amate Giraffe Francesca Melchiori, Anastasia Conte e Paula Suarez hanno poi consegnato il ricavato, personalmente e a nome di tutto il Club, al presidente Helenio Pasquali: <<Autosped BCC Derthona Basket è orgogliosa di aver potuto contribuire con questa iniziativa ad una causa così importante – dicono dal Club castelnovese – e di aver potuto consolidare con un gesto concreto il legame storico e molto sentito che da sempre la lega all’Associazione Franca Cassola Pasquali, della quale portiamo con orgoglio il logo sulle nostre divise di gara>>.

Correlati