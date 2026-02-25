Sanremo. Trenta Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, il primo ed unico concorso di interesse nazionale dedicato alla figura della mamma, giunto alla sua 33° edizione, sono state protagoniste, nella giornata di ieri a Sanremo, come protagoniste di una trasmissione televisiva, condotta dal Patron di Miss Mamma Italiana e da Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli, che sarà trasmessa venerdì 27 febbraio, alle ore 17.00 da Canale Italia, rete televisiva di interesse nazionale.

Le Mamme Miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella “Città dei fiori”, nonché agli addetti ai lavori ed alle persone che in questa settimana, affollano dal mattino a notte fonda, le vie e le piazze sanremesi, per vivere le grandi emozioni della 76° edizione del Festival.

Tra loro, anche Katia Isgrò, 55 anni, di Casale Monferrato (AL), “Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2026”.

Le mamme interessate a partecipare a “Miss Mamma Italiana” (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it