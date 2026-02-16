Alle 6 di questa mattina, lunedì 16 febbraio il magazzino Penny Market di Quattordio si è fermato. Le lavoratrici e i lavoratori di ManHandWork hanno scelto di scioperare a seguito delle insistenti voci di chiusura del sito e davanti al silenzio dell’azienda su questioni che riguardano direttamente salario e stabilità.

Lo sciopero, con un’adesione altissima, ha posto tre questioni precise: garanzie sulla continuità dell’attività, rinnovo del premio di risultato per il 2026 e adeguamento del ticket restaurant a 10 euro.

Alla mobilitazione di Quattordio si sono uniti anche i lavoratori del magazzino di Arborio, segno evidente di una preoccupazione diffusa ma anche di una consapevolezza collettiva forte: i problemi non si risolvono isolando i siti, si affrontano con unità e compattezza.

L’iniziativa ha prodotto un primo risultato: l’azienda ha assicurato che l’attività proseguirà e che non c’è alcuna chiusura all’orizzonte per il magazzino di Quattordio.

È stato fissato, inoltre, un incontro per giovedì 19 febbraio per entrare nel merito delle questioni economiche oggetto della vertenza. Il confronto dovrà necessariamente tradursi in impegni chiari su premio e ticket.

In una giornata che ha dimostrato quanto determinazione e solidarietà siano uno strumento concreto di tutela e di forza, i lavoratori e le lavoratrici del magazzino Penny Market ci hanno ricordato che lo sciopero è un diritto e un atto di responsabilità per difendere il lavoro, pretendere chiarezza e rivendicare adeguamenti salariali.