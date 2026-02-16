Sono aperte le iscrizioni per diventare volontari del progetto Chiese Aperte in Diocesi di Tortona. Inizierà il 23 febbraio 2026 il ciclo di 7 lezioni dedicate alla formazione dei volontari diocesani che desiderano impegnarsi nel progetto di valorizzazione promosso attraverso l’Ufficio Beni Culturali diocesano. Il corso si rivolge sia ai soci già iscritti alle diverse Associazioni diocesane, che collaborano con l’Ufficio Beni Culturali nel progetto Chiese Aperte, sia a chi desidera diventare un nuovo volontario! Il format, ormai consolidato, è quello delle lezioni on-line, seguite da lezioni formative itineranti. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Beni Culturali, realizzata grazie al contributo che la CEI destina con l’8×1000 alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, è resa possibile dalla collaborazione, iniziata nel 2011, con la SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Delegazione del Tortonese) e con le numerose associazioni di volontariato culturale diocesane che, sempre più numerose, sono entrate in questo progetto. Tutti i beni ecclesiastici presidiati dai volontari sono visibili sul portale www.cittaecattedrali.it, un prezioso strumento di promozione, ideato dalla Consulta Ecclesiastica del Piemonte e finanziato dalla Fondazione CRTorino, dove sono presenti tutte le Diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Il tema del 2026 “Gli ordini francescani in Diocesi di Tortona. Origini e confronti” è stato scelto in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, con l’obiettivo di approfondire la storia degli ordini francescani presenti in diocesi e nei territori a noi più prossimi. Quattro le lezioni on-line (ore 21): 23 febbraio e 2 marzo Don Maurizio Ceriani (Vicario episcopale per la vita consacrata e il diaconato permanente) ci introdurrà nel cuore del tema attraverso due lezioni sulla “Storia e la presenza degli ordini francescani in diocesi”; il 16 marzo Rosa Giorgi (Direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano) su ‘l’Arte di fronte al Cantico di Frate Sole di Francesco”; 23 marzo Lelia Rozzo (Direttrice dell’ufficio beni culturali diocesano) su “Il convento dei Cappuccini di Tortona. Risultati di un progetto in fase di sviluppo”. Seguiranno due giornate formative itineranti, proposte sotto forma di gita, a Milano e a Genova, per visitare i due rispettivi Musei dei Cappuccini. Di queste ultime due, le date saranno comunicate ad inizio corso.

Il corso è gratuito, le lezioni on-line saranno accessibili solo su iscrizione. Le due gite di formazione, saranno gratuite solo per i volontari che avranno seguito tutte le lezioni on-line e che saranno regolarmente iscritti/tesserati ad una delle Associazioni del progetto Chiese Aperte, garantendo un minimo di servizio attivo nelle iniziative diocesane del 2026. Le lezioni on-line potranno essere seguite anche solo da uditori interessati agli argomenti trattati.

Le iscrizioni al corso sono aperte, per informazioni è possibile contattare direttamente Michela Ricco al numero 0131.816609 (dal lunedì al mercoledì), oppure è possibile scrivere a beniculturali@diocesitortona.it, lasciando il proprio nominativo e un numero di telefono. Iscrizione obbligatoria entro il 22 febbraio!