In un mondo che corre veloce, fermiamoci un pomeriggio per riscoprire il valore del tempo che passa e la bellezza di ogni fase della vita.

Esiste una “nuova giovinezza” che non dipende dall’anagrafe, ma dalla cura che dedichiamo al nostro cuore e alla nostra mente.

Ci guiderà il Dott. Antonello Culotta, Psicologo Psicoterapeuta, Formatore Gruppoanalista con formazione in Mindfulness, per riflettere insieme sulla psicologia del ciclo di vita per abbattere stereotipi e pregiudizi su “Terza e Quarta età”, “Vecchiaia e Saggezza” per coltivare un animo sempre giovane.

Vi aspettiamo al Centro Incontro per un appuntamento speciale dedicato al benessere.