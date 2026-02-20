La Riviera dei Fiori si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e colorati dell’anno: Sanremo in Fiore 2026. Quest’anno, la manifestazione floreale, in programma per il 29 marzo, promette di stupire il pubblico con un tema nostalgico: un omaggio alle trasmissioni RAI che hanno segnato un’epoca nella storia della televisione italiana.

La Giunta Comunale di Diano Marina ha recentemente approvato l’adesione alla manifestazione, contribuendo con un importo di 5.800 auro alla spesa totale di 16.800,00 euro per l’allestimento di un carro fiorito che rappresenterà Diano Marina alla sfilata dei giganti floreali. La delibera sottolinea l’importanza dell’evento per la promozione turistica del territorio e il valore culturale che esso rappresenta.

Il tema scelto per Diano Marina in questa edizione di Sanremo in Fiore – dedicata alle Trasmissioni RAI – riporta alla memoria il quiz televisivo “Lascia o Raddoppia?”, versione italiana del format francese “Quitte ou double?”, a sua volta derivato dal game show statunitense “The $64,000 Question”. I concorrenti, esperti in un particolare argomento ma non a livello professionale, dovevano rispondere a otto domande in un tempo massimo di trenta secondi ciascuna. Il montepremi iniziale di 2.500 lire dell’epoca, che oggi equivarrebbe a quasi 50 euro, raddoppiava a ogni risposta esatta. In caso di errore, se il concorrente aveva risposto correttamente ad almeno cinque domande, riceveva un gettone di consolazione del valore di 40.000 lire, corrispondenti a circa 700 euro. Raggiungendo la quota massima di 320.000 lire, pari a quasi 6.000 euro odierni, il concorrente si guadagnava il diritto di tornare la settimana successiva.

“Lascia o raddoppia ha rappresentato la TV italiana che nasceva in un Paese carico di sogni, di speranze e di buone intenzioni” racconta Luciano Mottola, della compagnia “I Girasui” di Ventimiglia, che curano l’allestimento del carro dianese. “Programma condotto da Mike Buongiorno, andò in onda dal 26 novembre 1955 fino al 16 luglio 1959. Per rappresentare Lascia o Raddoppia, abbiamo puntato sulla figura della mascotte, battezzata Quizzino Boogie che, invece di confrontarsi con la sua fedelissima ombra, sul carro dialoga con il Principe della risata, Totò. La figura di Totò è stata inserita come omaggio al grande artista nazionale perché fu attore principale, affiancato da Mike Buongiorno, nel film ‘Lascia o Raddoppia’ per la regia di Camillo Mastrocinque”. I personaggi posti sul carro sono contornati dai gettoni d’oro (simbolo delle vincite) introdotti all’epoca per la prima volta dalla RAI proprio nel programma Lascia o Raddoppia, impreziositi da un mosaico composto da 1200 garofani gialli. In secondo piano, e sparsi sul plancet, figurano altri gettoni, da cui emerge la figura di Totò interamente infiorata a mosaico con 3500 garofani, mentre spostato più indietro, la mascotte anch’essa infiorata a mosaico ma con capblumen (fiori appartenenti alla famiglia dei semprevivi). Sullo sfondo il manifesto del film girato da Totò, anch’esso infiorato a mosaico con 2000 garofani. Le figure, lo sfondo e le molteplici mani recanti la parola d’ordine dell’inimitabile Mike “Allegria”, emergono da un tappeto di fiori, sapientemente lavorato dalle fioriste sotto la direzione di Dina Lorenzi: 600 violaciocche, 500 bocche di leone, 1500 rose di vari colori, 900 gerbere, 600 lilium, 400 anemoni, 800 ranuncoli, 800 astromelia, 500 dondrobium, 200 anturium e 1600 strelitzie.

Particolarmente toccante la speciale dedica che i carristi della compagnia “I Girasui” di Ventimiglia rivolgono ad Antonio Pugliesi, storico saldatore scomparso nel recente gennaio 2026. Antonio, con la sua passione e la sua abilità, ha contribuito per anni alla realizzazione dei magnifici carri fioriti, lasciando un’impronta indelebile nell’arte della costruzione floreale. La sua memoria sarà onorata attraverso il carro che “I Girasui” presenteranno con il nome di Diano Marina, un tributo commosso a un artigiano e amico che ha dedicato la sua vita a rendere Sanremo in Fiore un evento ancora più magico. A ricordarlo sono tutti coloro che hanno lavorato con lui in questi anni e che hanno collaborato alla realizzazione carro in questa edizione: Luciano Mottola, Massimo Gilardi, Valter Panigo, Carla Andreetto (che seguiranno il carro durante la sfilata), Franco Rugolo, Pasquale Crisafulli, Dina Lorenzi, Livia Rosso, Luisa Resconi, Maria Giauna, Elena Carminati, la signora Daniela, Elio Perri, Concy Ascrizzi, Francesca Fronti e Gabriella Belfiore.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Sanremo in Fiore è un appuntamento che celebra la bellezza del nostro territorio e la maestria dei nostri carristi. Il tema ‘Lascia o Raddoppia?’ è un ponte tra la storia della televisione italiana e la creatività contemporanea, unendo generazioni nel ricordo di un programma che ha fatto sognare milioni di italiani. Siamo orgogliosi di contribuire a questo spettacolo unico, che valorizza le nostre tradizioni e promuove la Riviera dei Fiori a livello nazionale e internazionale”.

L’Assessore al Turismo Luca Spandre ha aggiunto: “Questa manifestazione rappresenta un veicolo eccezionale per la promozione turistica, attirando un vasto pubblico e offrendo un’opportunità per riscoprire un pezzo importante della nostra cultura popolare. Il nostro impegno nel sostenere ‘Sanremo in Fiore’ riflette la scelta di investire in eventi di qualità che rafforzino l’immagine della nostra città come destinazione di eccellenza ma anche la volontà di collaborazione con tanti Comuni della Riviera dei Fiori per la promozione del territorio”.