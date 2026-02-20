Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato il seguente stanziamento: 30.000 euro a favore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano a titolo di erogazione liberale per il finanziamento della seconda annualità di una borsa di studio per un ricercatore a sostegno del progetto triennale (2025/2027) PHOENIX – Changing the future for organ transplantation realizzato presso il Dipartimento di Medicina Molecolare del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò di Ranica da intitolarsi alla memoria della Signora Natalina Tassara Guarco Setti (documento programmatico previsionale esercizio 2026 – settore salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa).

