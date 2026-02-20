L’Amministrazione di Diano Marina approva l’atto di indirizzo che stabilisce le linee guida per l’affidamento in concessione della gestione Cinema Teatro “Politeama Dianese – Teatro Sandro Palmieri”, in vista della scadenza del contratto con l’attuale gestore.

L’atto mira a garantire la continuità e il potenziamento di un polo culturale vitale per la comunità, attraverso una procedura a evidenza pubblica che selezionerà il concessionario sulla base di specifici requisiti. La gestione avrà una durata indicativa non superiore ai dieci anni, con la possibilità di estensione in caso di proposte d’investimento significative e a lungo termine. Tra i requisiti principali per il gestore, la delibera sottolinea la necessità di assicurare il regolare funzionamento del locale come servizio pubblico e fattore di crescita culturale. Sarà richiesta una programmazione cinematografica e teatrale di alto livello, con almeno sette spettacoli teatrali all’anno, che includano artisti di fama nazionale. Inoltre, il concessionario dovrà garantire un canone a favore dell’Amministrazione e farsi carico di tutti gli oneri manutentivi, di allestimento e custodia della struttura.

Un’attenzione particolare è rivolta all’aspetto culturale, promozionale e aggregativo. Il Comune apprezzerà particolarmente proposte che coinvolgano le realtà associative territoriali, promuovano iniziative per le scuole, per le persone con disabilità e in situazioni di disagio, e che contribuiscano alla valorizzazione del bene attraverso investimenti mirati a migliorare funzionalità, efficienza e risparmio energetico. La Giunta Comunale si riserva il controllo pubblico per garantire standard di erogazione del servizio di alto livello, confermando l’impegno dell’Amministrazione a tutelare e promuovere il patrimonio culturale della città. L’avvio della procedura di gara è atteso nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare il partner ideale per guidare il Cinema Teatro Politeama Dianese verso una proficua innovazione culturale.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha commentato “Il Cinema Teatro Politeama Dianese è il cuore pulsante della nostra offerta culturale. Con questa delibera poniamo le basi per un rilancio ambizioso: vogliamo che il Politeama sia sempre più un luogo di incontro, di crescita e di espressione artistica, capace di attrarre grandi nomi e di valorizzare i talenti locali. L’obiettivo è offrire una programmazione ricca e diversificata, accessibile a tutti, che rafforzi l’identità culturale della nostra Diano Marina”.

Anche l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, proponente della delibera, ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo lavorato per definire un quadro che garantisca la massima qualità e un forte impatto sociale. La gestione dovrà mantenere gli elevati standard a cui siamo abituati, ma anche innovare, proponendo progetti che coinvolgano attivamente la comunità, in particolare i giovani e le fasce più fragili. Il Teatro Sandro Palmieri deve continuare ad essere un faro di cultura e inclusione, un luogo dove l’arte e lo spettacolo siano strumenti di coesione e sviluppo per l’intera città”.