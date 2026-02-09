Sabato 14 febbraio 2026 il centro storico di Casale Monferrato sarà animato dalla festa di Carnevale che si svolgerà, rinnovando la sua tradizione che si lega alla storia e al territorio monferrino con alcuni aspetti inediti.

In questa edizione del Carnevale vestiranno i panni di Gipin e Catlinin Andrea Corino e Sara Montiglio.

Andrea, ingegnere elettronico casalese di 26 anni che lavora per una ditta di automobili a Reggio Emilia, afferma: “Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di rappresentare il mio quartiere, il Ronzone, come maschera di Gipin, ne sono rimasto subito entusiasta. Ho sempre fatto l’animatore presso la chiesa del Ronzone grazie alla quale ho potuto conoscere la mia compagna Sara con cui sto insieme da ormai 7 anni.

Il carnevale ha sempre rappresentato un momento di gioia ed entusiasmo in cui poter condividere con gli altri il proprio divertimento, vestendosi come più ci piace. Sono molto felice di avere questa possibilità di sfilare per la mia città in una delle feste più belle dell’anno”.

Sara, casalese di 22 anni laureata in Lettere con la passione per il mondo della fotografia e della comunicazione, che l’ha portata a diventare Social Media Manager del Comune di Torino, prosegue: “Appena ho saputo di questa possibilità mi sono venuti in mente tutti i ricordi di me da piccola, quando non vedevo l’ora che arrivasse il carnevale per poter andare in giro vestita nei modi più diversi nella mia amata città, per poter festeggiare insieme alle persone. Felicità che mi accompagna ogni anno nel periodo di Carnevale. Sono contenta di poter rappresentare il mio quartiere che ha rappresentato tanto per la mia infanzia e mi ha permesso di conoscere il mio ragazzo, Andrea.

Sono impaziente di poter vedere tutte le persone durante la sfilata nella mia città”.

Come negli anni passati si terrà una divertente e coinvolgente sfilata in maschera per le vie del centro storico: l’appuntamento sarà dalle ore 14,00 di fronte al Teatro Municipale dove inizieranno le iscrizioni per chi non l’avrà ancora fatta online e avverrà la consegna dei numeri di riconoscimento; alle ore 15,00 la partenza attraverso via Saffi per giungere in Piazza Mazzini dove si terrà la presentazione delle maschere e dei carri di cartone ispirati a Galleggia non galleggia degli Amici del Po.

Il corteo proseguirà in Via Roma, Via Luigi Canina, Via Mameli, Via Cavour per poi ritornare in Piazza Mazzini.

All’arrivo si terrà la premiazione delle migliori maschere che si sono iscritte (si ricorda il link al sito https://comune.casale-monferrato.al.it/novita/carnevale-2026-informazioni-e-iscrizioni-per-la-sfilata-e-per-diventare-giurato-junior/ per l’iscrizione online, anche per diventare “Giurato junior”) secondo le categorie singoli, coppie, gruppo e “Carro di cartone”, sulla scia dell’ormai tradizionale e immancabile Galleggia non galleggia degli Amici del Po, con le novità di questa edizione che saranno le categorie dedicate agli oratori e ai Comuni del Monferrato.

In Piazza Mazzini, oltre a giochi gonfiabili e al chiosco mobile dei dolci e del torrone, grazie alla collaborazione con le Pro Loco, saranno messi a disposizione dei partecipanti bevande calde e dolci tipici di Carnevale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti, artigiani e agricoltori cittadine.