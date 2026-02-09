Albenga celebra San Valentino con una giornata pensata per rallentare i ritmi, riscoprire la città e viverla nel suo lato più romantico, tra arte, musica e convivialità.
Il percorso prende avvio nel centro storico con la mostra diffusa “Il linguaggio del cuore”: un itinerario tra quadri e opere esposte all’interno di negozi e bar che hanno aderito all’iniziativa.
Una passeggiata senza fretta tra negozi e locali, dove arte e vita quotidiana si intrecciano offrendo interpretazioni diverse del tema dell’amore, attraverso colori, parole e suggestioni.
Nel tardo pomeriggio l’atmosfera si sposta sul lungomare.
Alle ore 17 la passeggiata di accesso al molo della Darsena sarà inaugurata con il primo concerto su quella che ormai è stata definita “La rotonda sul mare di Albenga”
A creare la cornice ideale per concludere San Valentino in modo semplice, autentico e suggestivo musica dal vivo del duo Georgia Rose.
Dopo l’arte e la musica, spazio al piacere della tavola.
Bar e ristoranti aderenti propongono drink e menù romantici pensati appositamente per l’occasione, invitando cittadini e visitatori a fermarsi, brindare e concedersi una pausa di gusto in compagnia.
Si consiglia la prenotazione presso i ristoranti aderenti.
MENÙ “ROMANTICI” AD ALBENGA
- Agriturismo Nonna Litta – 388 8290315
- Agriturismo Torre Pernice – 348 6600663
- Ristorante Babette – 339 545530 / 0182 544556
- Hostaria del Viale – 320 6613751
- Osteria dei Leoni – 0182 51937
- Otto Food – 335 7736433
- La Dolce Vita – 339 6243527 / 0182 50243
- SunnyFood Tapas Bar – 393 8051388
- Sotto Il – Pizzeria e Ristorante – 340 0065572
- Tenuta Colombera – 377 5733715
- Ricaroka Ristorante Pizzeria – 0182 50751
- Un’Ottima Annata – 388 8217880
Albenga invita a vivere il giorno più romantico dell’anno lasciandosi guidare dal cuore, tra arte, sapori e musica, in un’atmosfera accogliente e senza tempo.