Ritorna l’appuntamento con la Festa di San Valentino organizzata dal Comune di Novi Ligure per festeggiare gli sposi che hanno raggiunto importanti traguardi e ricordare gli anni di vita trascorsi insieme.

Questa sarà la settima edizione e si terrà sabato 14 febbraio alle ore 15,30nella Sala Conferenze del Museo dei Campionissimi.

L’invito è rivolto a tutte le coppie di cittadini novesi che nel 2026 hanno festeggiato, o festeggeranno, le Nozze d’Argento (25 anni), le Nozze d’Oro (50 anni) e le Nozze di Ferro (70 anni).

«Siamo felici di riproporre questa festa, un momento di gioia e condivisione molto caro alla nostra città — dichiara il Sindaco, Rocchino Muliere —. Celebrare questi anniversari significa rendere omaggio a storie di vita che costituiscono l’ossatura di Novi. Vogliamo ringraziare queste coppie perché la loro costanza è un esempio prezioso per le giovani generazioni e un tributo al valore della famiglia, fonte di arricchimento e di coesione sociale».

Il programma prevede l’accoglienza delle coppie a partire dalle ore 15,30 e, subito dopo, il saluto di benvenuto da parte del Sindaco. Seguirà una parte dedicata all’intrattenimento musicale, a cura del gruppo folk “Bailenga”, e un piccolo rinfresco. La festa terminerà intorno alle 17,30 con i saluti finali e la consegna ai partecipanti di un omaggio floreale e di una pergamena personalizzata a ricordo dell’avvenimento.