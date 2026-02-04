Quargnento – Nel corso della mattinata odierna, la pattuglia della Stazione di Felizzano è intervenuta su un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo di trasporto pubblico.

Il sinistro si è verificato lungo la Strada Provinciale 50, nel tratto compreso tra i centri abitati di Fubine e Quargnento. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, l’autobus di linea è fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale, finendo ai margini della carreggiata. All’interno del veicolo erano presenti quattro passeggeri oltre al conducente, che fortunatamente non sono rimasti feriti. Nessuna delle persone coinvolte ha necessitato di cure mediche immediate.

L’incidente è stato probabilmente causato dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’area nelle ultime ore, caratterizzate da una fitta nebbia e da una pioggia battente che ha reso il manto stradale particolarmente viscido e pericoloso.

I Carabinieri sono giunti rapidamente sul posto per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità, dato che il tratto interessato è noto per essere molto trafficato.

La presenza del bus ai bordi della carreggiata e la visibilità ridotta hanno rappresentato un rischio concreto sia per gli utenti della strada sia per gli stessi operatori impegnati nei rilievi. Grazie al coordinamento dei Carabinieri, il traffico è stato regolato senza subire interruzioni prolungate, permettendo così la messa in sicurezza del veicolo e il successivo recupero da parte dei mezzi specializzati.

L’intervento si è concluso con il ripristino della normale circolazione, una volta accertata l’assenza di ulteriori pericoli.

L’episodio sottolinea l’importanza della prudenza alla guida in presenza di fenomeni atmosferici che limitano la percezione visiva e l’aderenza dei mezzi sul manto stradale.