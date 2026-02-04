Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti, nella zona sud della città, alcuni bocconi sospetti contenenti sostanze potenzialmente nocive, che rappresentano un grave rischio per gli animali d’affezione, in particolare per i cani.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, e in modo particolare i proprietari di animali, a prestare la massima attenzione durante le passeggiate, evitando che gli animali possano raccogliere o ingerire cibo o altri materiali trovati a terra.

Le autorità competenti sono state prontamente informate e sono in corso le opportune verifiche al fine di accertare le responsabilità e mettere in atto tutte le misure necessarie affinché episodi di questo tipo non si ripetano.