Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio a Tortona: un uomo alla guida della BMW che vedete nell’immagine, per cause ancora in corso di accertamenti ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto un uomo di 56 anni dall’abitacolo della vettura e lo hanno consegnato ai soccorritori del 118. Le condizioni dell’uomo che inizialmente non sembravano eccessivamente gravi, stando a quanto si è potuto appurare si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.